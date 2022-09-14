Kraliçe için bayraklarını indirmeyi reddettiler

Perşembe günü Elizabeth'in ölümünün ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin en uzun süre görev yapan hükümdarına saygılarını sunan ilk devlet başkanlarından biriydi.

Ona “Kalplerin Kraliçesi” adını verdi.

Ertesi gün Elysee Sarayı, bayraklarını yarıya indirdi ve Başbakan Elisabeth Borne belediye ve diğer kamu binalarına Kraliçe'nin önümüzdeki pazartesi yapılacak devlet cenaze töreni etkinliklerine uymaları talimatını verdi.

Ülkenin bazı belediye başkanları arasında bu emir geçerli olmadı.

Bourges'in Sosyalist Parti'li Belediye Başkanı Yann Galut, "Bu istek bana inanılmaz görünüyor. İngiliz dostlarımızın üzüntüsüne saygı duyuyorum ama şehrin belediye binalarının üzerinde Fransız bayrağını yarıya indirmeyeceğim" dedi.

Galut daha sonra France3 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Biz cumhuriyetçi bir ülkeyiz. Neden yabancı bir hükümdara bunu göstereyim?” ifadesini kullandı.

Solcu La France Insoumise partisinin bir üyesi olan Faches-Thumesnil Belediye Başkanı Patrick Proisy, “Emri uygulamayacağım. Bu, ölen tüm devlet başkanları için mi yapılıyor, Cumhuriyetimiz bir kilisenin başı olan bir hükümdarı mı tercih ediyor? 'Özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganının yazılı olduğu okullarımıza bayrakları yarıya indirerek nasıl mantıklı olabilirsiniz. Hiçbir kavram eşitlik ile monarşi kadar uzak değildir.” dedi.

The Times'ın haberine göre, Paris'in Gennevilliers banliyösünün Komünist Parti belediye başkanı Patrice Leclerc de direktifi görmezden geleceğini açıkladı.

Belediye başkanlarının itaatsizlikleri nedeniyle herhangi bir cezayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı belli değil.

Fransız belediye başkanları derneği başkan yardımcısı Philippe Laurent, görevlerinin askıya alınabilecekleri konusunda uyardı.

Ancak La France Insoumise Milletvekili Hadrien Clouet, Fransa'da bayrakların indirilmesi gereken durumları öngören herhangi bir yasa olmadığı için bunun olası olmadığını söyledi .