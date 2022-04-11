Kraliçe Elizabeth: "Korkunç bir salgın, iyi sonuçları yok”

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Royal London Hastanesi’ndeki “Kraliçe Elizabeth” biriminin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Elizabeth, koronavirüs hastalığını geçirten Asef Hüseyin ve eşine, kendi deneyimlerini anlattı.

“Korkunç bir salgın”

Hastanedeki birimin açılışına video konferans yöntemiyle bağlanan Elizabeth, salgın sırasında tesisi kullanan sağlık personeli ve hastaların hikayelerini dinledi. Daha önce koronavirüse yakalanan Asef Hüseyin ve eşi Shamina ile konuşan kraliçe, “İnsanı çok yorgun ve bitkin bırakıyor değil mi? Korkunç bir salgın. İyi sonuçları yok” dedi.

Kraliçe II. Elizabeth, geçen şubat ayında koronavirüse yakalanmıştı. Buckingham Sarayı’nın açıklamasında Elizabeth’in koronavirüsü hafif geçirdiği ve görevlerine izole bir şekilde devam ettiği belirtilmişti.

95 yaşındaki kraliçenin sağlık durumunun iyi olduğu ancak hareketlerinde bazı kısıtlamalar yaşadığı söyleniyor.