Kraliçe Elizabeth'in sağlığı, söylenenden daha kötü olabilir

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, daha önce bastonla objektiflere yansımış, ardından doktorlarının dinlenme tavsiyesi üzerine programlarını iptal etmek zorunda kalmıştı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, son olarak Birinci Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine katılamadı.

"BELİNİ İNCİTTİ" AÇIKLAMASI

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe belini incitti" denildi.

Ancak Mirror'da yer alan haberde, ortada Buckingham'dan yapılan açıklamanın daha fazlası olabileceğine dikkat çekildi.

"KRALİÇE'NİN DURUMU ANLATILANDAN DAHA CİDDİ"

Haberde, Kraliyet'i yakından takip eden gazeteci Piers Morgan'ın, "Kraliçe'nin sağlığı hakkında bize söylenmeyen bir şey var. Açıkçası durum, Buckingham'ın söylediğinden daha ciddi" ifadelerine yer verildi.