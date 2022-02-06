Kraliçe Elizabeth: 'Benden sonra o kraliçe olacak'

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tahta oturuşunun 70'inci yılı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Kraliçe, tahtın varisi olan isimlerin oğlu Prens Charles ve eşi Camilla olduğunu vurgulayarak ilk kez, Camilla'nın 'kraliçe' unvanı almasını içtenlikle dilediğini belirtti.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında 74 yaşındaki Camilla'nın 'kraliçe' unvanı almasını 'içtenlikle dilediğini' belirtti.

HALK, CHARLES VE CAMILLA'YA DA BANA VERDİĞİ DESTEĞİ VERECEK'

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.