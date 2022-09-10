Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni belli oldu

70 yıldır tahtta olan ve 96 yaşında yaşamını yitiren, dünyanın en etkili isimlerinden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenin gerçekleştireceği tarih 19 Eylül olarak açıklandı.

Haber Global'de yer alan bilgiye göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin cenaze töreni, yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de başlayacak.