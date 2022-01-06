Kovid-19'u köpekler tespit edecek
ABD'de, koronavirüse yakalanmış kişileri kokularıyla ayırt etmek üzere eğitilen 2 köpek, okul bölgelerinde görev yapacak.
Dünya 06.01.2022, 07:41
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Bristol bölgesinde, labrador cinsi Huntah ve Duke isimli köpekler, koronavirüslü kişilerin tespitinde kullanılacak.
Koronavirüs bulunan yüzeyleri tespit edebilen ve o noktalarda oturarak tepki veren köpekler, bu hafta Freetown, Lakeville ve Norton okul bölgelerine götürülecek.
Bölge yetkilisi Paul Doglas, köpeklerin, Omicron veya Delta varyantı farketmeksizin koronavirüsü tespit edebildiğini söyledi.
Köpekler, Florida Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası Adli Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bir programla eğitildi.
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