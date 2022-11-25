Koronavirüs salgınının başından bu yana Çin'de en yüksek vaka sayısı açıklandı

Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin'de görülmüş ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı.

Rakamlar, Çin'in 1,4 milyarlık geniş nüfusu ve Batı ülkelerinde görülen vaka sayılarıyla karşılaştırıldığında nispeten küçük.

Ancak Pekin'in katı sıfır vaka politikası uyarınca, küçük salgınlar bile tüm şehirleri kapatabilir ve enfekte hastaların temaslarını katı karantinaya alabilir.

İlk rekor dün 31 bin 444 ile kırıldı. Yeni rekor ise bugün 32 bin 695 yeni vaka ile kırıldı.

Chengdu, Jinan, Lanzhou, Şiyan ve Wuhan gibi şehirlerde her gün yüzlerce yeni enfeksiyon bildiriliyor.