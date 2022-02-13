Koronavirüs salgınında son durum
Dünyada virüse yakalananların sayısı 411 milyon 100 bini hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 830 bini aştı. Norveç salgın önlemlerini kaldırırken tedbirlerin gevşetilmesi Almanya'nın da gündeminde. Japonya ise 13 eyalette uygulanan OHAL'i uzattı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, salgın tedbirlerinin tamamen kaldırıldığını duyurdu.
"Aramızdaki mesafe artık gerekli değil." dedi. Norveç Başbakanı, kısıtlamaların tümüyle kaldırılmasının salgının tamamen bittiği anlamına gelmediğini de vurguladı.
Almanya önlemleri gevşetebilir
Salgın önlemlerinin gevşetilmesi Almanya'nın da gündeminde. Bir günde 125 bin 160 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, kısıtlamaların gevşetilmesi 16 Şubat'ta Başbakan Olaf Scholz'un eyalet yöneticileriyle yapacağı toplantıda ele alınacak.
Polis Yeni Zelanda'da göstericileri dağıtmak için müzik çaldı
Yeni Zelanda’da ise parlamento önünde aşı protestosu düzenlendi. Polis göstericileri dağıtmak için ilginç bir yönteme başvurarak müzik çaldı. Ancak polisin bu çabası işe yaramadı.
Kanada'daki eylemler Finlandiya'ya sıçradı
Kanada’nın başkenti Ottawa’da kamyoncuların 29 Ocak’ta başlayan aşıya yönelik protestosu sürüyor. Eylemler, Finlandiya’ya da sıçradı. Helsinki’de bir araya gelen göstericiler, araçlarıyla trafiği aksattı.
Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda yeni vaka
Çin'in başkenti Pekin'de "kapalı devre sistemde" yapılan Kış Olimpiyat Oyunları'nda 3 vaka daha tespit edildi. Böylece 23 Ocak'tan bu yana bulunan vaka sayısı 429'a yükseldi.
OHAL Japonya'da uzatıldı
Japonya’da 13 eyalette uygulanan kısmi olağanüstü hal 6 Mart'a kadar uzatıldı. Vaka sayılarının yükseliş eğilimini koruduğu açıklandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Antalyaspor
|25
|28
|15. Kasımpaşa
|24
|27
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|23
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Atletico Madrid
|23
|39
|5. Barcelona
|22
|38
|6. Villarreal
|24
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|22
|11