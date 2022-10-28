Korona nedeniyle ilan edilen Peru'da OHAL kaldırıldı

Bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkede son zamanlarda vakaların belirgin şekilde düştüğü vurgulanarak, Mart 2020'den bu yana yürürlükte olan OHAL'in kaldırıldığı belirtildi.

Günlük vakaların azalmasının yanı sıra ulusal aşı kampanyasının başarısına değinilen açıklamada, ülke içerisindeki tüm kısıtlamaların resmen kaldırıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Peru'da bugüne kadar 4 milyon 153 bin 605 kişi COVID-19'a yakalanırken, virüs nedeniyle 216 bin 884 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, ilk vakaların tespit edilmesinin ardından Mart 2020'de ilan edilen 90 günlük olağanüstü hal daha sonrasında kademeli olarak uzatılmıştı.