"Kontrolden çıkan Çin roketinin birini öldürme ihtimali çok yüksek"

Uzmanlar, Çin'in dünyaya düşmekte olan kontrolden çıkmış roketinin birini öldürme ihtimalinin normalden çok daha fazla olduğu uyarısını yaptı.

Çin'in hafta sonu uzaya fırlatılan Uzun Yürüyüş 5B roketi şu anda Dünya'ya geri düşüyor. Uzmanlar roketin nereye düşeceğini veya düştüğünde ne kadar tahribata yol açacağını tahmin edemiyor.

Fakat ABD hükümetinin finanse ettiği Aerospace Corp.'a göre roketin bu hafta sonu birilerini yaralayabileceği veya öldürebileceği bir yere düşme riski binde 1 ila 230'da 1. Bu oran, uluslararası kabul gören zayiat riski sınırı 10 binde 1'in çok üzerinde.

Ne var ki Aerospace analisti Ted Muelhaupt, herhangi bir bireye yönelen riskin 10 trilyonda 6 ile çok daha az olduğunu söyledi. Muelhaupt buna kıyasla bir kişiye yıldırım çarpma ihtimalinin 80 bin kat daha fazla olduğunu belirtti.

Ted Muelhaupt, yeryüzündeki olası enkaz rotasının yüzde 75'inin su, çöl veya orman olması sebebiyle yüzeydeki insanlar ve mülkler açısından genel riskin de gayet düşük olduğunu söyledi.

Yine de Aerospace analisti, Mayıs 2020'de Fildişi Sahili'ne düşen başka bir Çin Uzun Yürüyüş 5B roketinin parçalarının, yaralı bildirilmemesine karşın Batı Afrika ülkesinde çok sayıda binaya hasar vermesinde olduğu gibi, mevcut roket parçalarının da meskun bir alana düşme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.

Muelhaupt buna karşılık, ABD ve uzay yolculuğu gerçekleştiren diğer ülkelerin genelde roketlerini ilave maliyetle gezegene büyük ve kontrolsüz tekrar girişleri önleyecek şekilde tasarladığını söylüyor. Bu önlemler, NASA uzay istasyonu Skylab'in büyük parçalarının 1979'da yörüngeden düşüp Avustralya'ya çarpmasından bu yana büyük ölçüde mecburi tutuluyor.

ABD'de yaşayan bağımsız analist, çarşamba günü yaptığı açıklamada roketin gövdesinin atmosfere girerken dağılacağını fakat roketin, muhtemelen çok sayıda parçanın kurtularak yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda ve 70 km genişliğinde bir alana alevler içinde bir enkaz halinde yağmasına yetecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Enkaz alanının olası konumunu önceden işaret etmek imkansız olsa da uzmanlar muhtemel çarpışma bölgesi tahminlerini gelecek günlerde atmosfere tekrar giriş yaklaştıkça daraltabilecek.

Aerospace'e göre en güncel izleme verileri, tekrar girişin pazar günü Greenwich Ortalama Zamanı'yla 00:24'te (TSİ 03:24) civarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Tahminde 16 saatlik sapma ihtimali de var.

Kaynak: Reuters, İndependent