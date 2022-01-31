Konsere silahlı saldırı: 2 ölü
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da binlerce kişinin katıldığı konserde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 31.01.2022, 08:03
Ülke basınında çıkan habere göre, Paraguay'ın güneyinde başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino şehrindeki Ja'umina Festivali kapsamında, bir açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne silahlı saldırı düzenlendi.
Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Saldırı sırasında konsere katılanlar paniğe kapılarak izdihama yol açtı.
Saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Paraguay Ulusal Polisi, olay hakkında soruşturma başlatıldığını ve saldırının fail veya faillerinin arandığını duyurdu.
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