Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera vakaları artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl 15 Ağustos'a kadar 8 bin 667 kişide kolera tespit edildi.
Dünya 06.09.2022, 07:59
Dünya Sağlık Örgütü'nün Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin 65 sağlık bölgesinde ocak başından 15 Ağustos'a kadar olan dönemde 8 bin 667 kolera vakası tespit edildi, salgın hastalığa bağlı olarak 150 kişinin hayatını kaybetti.
"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Ülkede temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.
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