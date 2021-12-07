Komşuda olaylı anma eylemi
Atina'da 2008'de polis kurşunuyla ölen 16 yaşında Aleksandros Grigoropulos yine olaylı şekilde anıldı. Eylemcilerin yürüyüşü sonrası olaylar çıktı, Yunan polisi eylemcilere sert müdahale etti.
Dünya 07.12.2021, 07:29 07.12.2021, 08:20
Polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un ölümünün 13'üncü yılında Atina'da yürüyüş düzenlendi. Ancak yürüyüş, Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde yerini olaylara bıraktı.
Semtte toplanan yüzleri maskeli kişi, polise taş ve molotofkokteyli attı. Yunan polisi eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı eylemciler gözaltına alındı.
Gösteriler nedeniyle 4 bin polis görevlendirilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Selanik'te de Grigoropulos'u anma eylemi yine olaylı geçti.
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