Komşuda deprem! Çevre ülkelerde hissedildi
İran'ın güneyini sarsan depremin merkez üssü, liman kenti Bender Abbas'a 59 kilometre. Basra Körfezi'nin karşısındaki Birleşik Arap Emirlikleri de sallandı.
Dünya 14.11.2021, 15:26 14.11.2021, 15:58
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.
Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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