Komşuda 6 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 17.03.2022, 07:08
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
Çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.
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