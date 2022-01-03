Komşu endişeli! 39 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan'ın güneyindeki bir köyde, kuş gribi salgını nedeniyle 39 bin tavuğun itlaf edilmesine başlandı.
Dünya 03.01.2022, 09:24
Bulgaristan'da yetkililer, ülkenin güneyinde yer alan Krivo Pole köyündeki iki çiftlikte görülen "A tipi", son derece patojenik kuş gribi nedeniyle harekete geçti.
Pazar günü itibarıyla 39 bin tavuğun itlafına başlandığı kaydedildi.
Söz konusu salgının, köyde nisan ayından bu yana görülen ikinci dalga olduğu belirtildi. İlk salgın dalgasında 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.
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