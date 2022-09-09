Komedyen David A. Arnold yaşamını yitirdi
Komedyen ve senarist David A. Arnold, 54 yaşında hayatını kaybetti. Arnold'un ölüm haberini ailesi duyurdu.
Komedyen ve senarist David A. Arnold, 54 yaşında hayatını kaybetti. Arnold, Netflix'te yayınlanan "David A. Arnold: Fat Ballerina" ve "David A. Arnold: It Ain’t for the Weak" şovlarıyla biliniyordu.
Komedyenin ailesi tarafından yapılan açıklamada, Arnold'un ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Kocamız, babamız, ağabeyimiz ve arkadaşımız David A. Arnold'un zamansız vefatını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. David bugün evinde huzur içinde vefat etti. Lütfen hepimiz şok ve harap olduğumuz için bu zamanda özel hayatımıza saygı gösterin" ifadeleri kullanıldı.
Netflix'te "David A. Arnold: Fat Ballerina" ve "David A. Arnold: It Ain’t for the Weak" stand-up gösterilerini yayınlanan komedyen ayrıca 'Fuller House', 'Meet The Browns', 'House of Payne', 'The Rickey Smiley Show' ve 'That Girl Lay Lay' gibi yapımlarda senarist olarak yer aldı.
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