banner38

Komedyen David A. Arnold yaşamını yitirdi

Komedyen ve senarist David A. Arnold, 54 yaşında hayatını kaybetti. Arnold'un ölüm haberini ailesi duyurdu.

Dünya 09.09.2022, 17:12
Komedyen David A. Arnold yaşamını yitirdi

Komedyen ve senarist David A. Arnold, 54 yaşında hayatını kaybetti. Arnold, Netflix'te yayınlanan "David A. Arnold: Fat Ballerina" ve "David A. Arnold: It Ain’t for the Weak" şovlarıyla biliniyordu.

Komedyenin ailesi tarafından yapılan açıklamada, Arnold'un ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Kocamız, babamız, ağabeyimiz ve arkadaşımız David A. Arnold'un zamansız vefatını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. David bugün evinde huzur içinde vefat etti. Lütfen hepimiz şok ve harap olduğumuz için bu zamanda özel hayatımıza saygı gösterin" ifadeleri kullanıldı.

Netflix'te "David A. Arnold: Fat Ballerina" ve "David A. Arnold: It Ain’t for the Weak" stand-up gösterilerini yayınlanan komedyen ayrıca 'Fuller House', 'Meet The Browns', 'House of Payne', 'The Rickey Smiley Show' ve 'That Girl Lay Lay' gibi yapımlarda senarist olarak yer aldı.

#David A. Arnold #komedyen
Yorumlar (0)
banner35
27
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 4 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Girona 4 4
13. Almeria 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Real Valladolid 4 4
17. Sevilla 4 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0
banner23