Kolombiya'da uçak düştü: 12 yaralı
Kolombiya'da güvenlik güçlerini taşıyan uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 12 polis yaralandı.
Dünya 14.04.2022, 13:14
Ülkenin Meta yönetim merkezine bağlı Villavicencio kentindeki Vanguardia Havaalanı'ndan havalanan polisleri taşıyan DC-3 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Kazada, 1'i ağır 12 polis yaralandı. Kaza nedeniyle havaalanı pisti bir süre yolcu trafiğine kapatıldı.
Polis Müdür Yardımcısı Jose James Roa Castaneda, kazanın uzman bir ekip tarafından araştırıldığını belirtti.
Yetkililer, PNC-0257 kayıt numaralı uçağın şiddetli rüzgar nedeniyle düşmüş olabileceğini değerlendiriyor.
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