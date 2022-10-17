Kişida'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

Başkent Tokyo'nun Kudankita bölgesindeki Şinto tapınağında başlayan sonbahar festivali kapsamında, Başbakan Kişida'nın makamı adına "Masakaki çiçeği" gönderildi.

Kyodo ajansına göre, Başbakanlık Ofisine yakın kaynaklar, üç gün sürecek sonbahar festivali kapsamında Kişida'nın tapınağı resmen ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti.

Devlet yetkililerin tapınağa resmi ziyaret ve bağışları, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den sert tepkiler çekebiliyor.

Başbakan sıfatıyla tapınağı en son Aralık 2013'te Abe Şinzo'nun ziyaret ettiği biliniyor. 2012-2020'deki göreviyle "en uzun süreli başbakan" Abe, bu yıl uğradığı suikastta ölmüştü.

Pekin ve Seul'den sert tepkiyle karşılaşan Abe'nin ziyaretine Japonya'nın başlıca müttefiki ABD'den "komşularla gerilimi artırabileceği nedeniyle hayal kırıklığı" yorumu yapılmıştı.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı biliniyor.

Tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle Yasukuni, tartışmalı statüsünü koruyor.