Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 94 kişi öldü

Cuma günü sağlanan ateşkese rağmen, sınırda çatışmalar zaman zaman devam ediyor.

Kırgızistan, Tacikistan'ın sınırdaki bazı köyleri top atışlarıyla vurduğunu belirtti.

Batken bölgesi için 'olağanüstü hal' kararı verildi.

Tacikistan'ın işgal ettiği tüm köylerin geri alındığı vurgulandı. Kırgızistan, çatışmalarda 59 kayıp verdiğini, yaralı sayısının da 144'e yükseldiğini duyurdu. Çatışmada ölenlerin anısına 19 Eylül'de ulusal yas ilan edildi.

136 binden fazla kişi de bölgeden ayrıldı. Tacikistan ise çatışmalarda can kaybının 35 olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, taraflara gerilimin tırmandırılmaması çağrısı yaptı.