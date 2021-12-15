Kim Jong-Un'un büyük amcası 101 yaşında öldü
Kuzey Kore'nin iki numarası olarak gösterilen kurucu liderin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü.
Dünya 15.12.2021, 13:02
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim Il-sung’un torunu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ölüm nedeniyle "derin taziyelerini" ilettiğini ve taziye çelengi gönderdiğini aktardı.
1920'de doğmuştu, tam ölüm tarihi paylaşılmadı
KCNA’nın yayımladığı taziye mesajında, "Kim Yong-ju, İşçi Partisinin çizgisini ve politikalarını uygulamak için özveriyle mücadele etti, parti ve devlet görevlerinde çalıştığı uzun yıllarda, sosyalist inşanın hızlanması ve Kore tarzı devlet düzeninin gelişmesine katkı sağladı." denildi.
Haberde, Kim Yong-ju’nun nerede ve ne zaman öldüğüne dair bilgi paylaşılmazken, Seul Birleşme Bakanlığı kayıtlarına göre Kim Yong-ju’nun 1920'de doğduğu belirtildi.
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