Kilise'de izdiham! 29 ölü
Batı Afrika ülkesi Liberya'nın başkenti Monrovia'daki bir kilisede yaşanan izdihamda en az 29 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 20.01.2022, 14:01
Liberya Enformasyon Bakan Yardımcısı, olaya ilişkin devlet radyosuna açıklama yaptı.
Bakan Yardımcısı, kilisede gece yaşanan olayda 29 kişinin öldüğünü söyledi.
Polis sözcüsü Moses Carter da ölü sayısının artabileceğini belirtti.
İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmiyor.
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