Kilimanjaro Dağı'ndan düşen foto muhabiri öldü
Tanzanyalı foto muhabiri Joachim Kapembe, Kilimanjaro Dağı'ndan inerken düşerek hayatını kaybetti.
Dünya 14.12.2022, 22:04
Devlete ait Tanzanya Yayın Kurumu (TBC) tarafından yapılan açıklamada, foto muhabiri olarak görev yapan Kapembe'nin, Afrika'nın en yüksek tepesi olarak bilinen bölgede internet kurulumuyla ilgili haber çalışması yaptığı bilgisi verildi.
Kapembe'nin 9 Aralık'ta Kilimanjaro Dağı'na çıktığı ve dün iniş sırasında düşerek hayatını kaybettiği duyuruldu.
TBC'de 2011'den beri foto muhabiri olarak görev yapan iki çocuk babası Kapembe 1977'de Tanga bölgesinde doğdu.
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