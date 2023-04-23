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Kılıçdaroğlu Vietnam'ı vaaddedince sosyal medya koptu

300 milyar dolar paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından çok örnek verdiği ülke olay oldu

Dünya 23.04.2023, 09:26 23.04.2023, 09:31
Kılıçdaroğlu Vietnam'ı vaaddedince sosyal medya koptu

Türkiye'ye temiz yatırım olarak 300 milyar dolar getireceğini vaat eden Kılıçdaroğlu ile bunu yapamayacağını söyleyen hükümet kanadının polemiği sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunduğu paylaşımında örnek gösterdiği Vietnam, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Bunun AK Parti'nin Çin modelinden ne farkı var?" diye sordu. Bakan Nebati ise "Türkiye'yi Vietnam gibi bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye getireceği niş vaat ettiği 300 milyar dolarla ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.

Hükümetin eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati'ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına?

VİETNAM'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.

"SİZE YALAN SÖYLÜYORLAR"

Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız!"

VİETNAM ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun verdiği Vietnam örneği sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Bunun AK Parti'nin Çin modelinden ne farkı var?" diye sordu.

BAKAN NEBATİ: VİETNAM'LA KARŞILAŞTIRMAK NE BÜYÜK BİR GAFLETTİR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise yanıt niteliğinde şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir. Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken, 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede! Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firma sayısı da 2002'de bulunduğu 5.600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79.564'e çıkmıştır. Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu Millet'ten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Kılıçdaroğlu'nun Vietnam'ı örnek göstermesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

#kemal kılıçdaroğlu
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