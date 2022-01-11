Kılavuzu TTB olan Alman medyası TURKOVAC'ı kötüledi

Türkiye, TURKOVAC ile Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri konumunda. Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

İlk vakanın açıklandığı Mart 2020’den itibaren aslı olmayan olumsuz içerikler üreten Türk Tabipleri Birliği (TTB), son olarak siyasi amaçlarla yerli aşı TURKOVAC'ı hedefe koymuş ve etkisinin şüpheli olduğu çarpıtmasında bulunmuştu.

ASILSIZ ÇARPITMALAR

Bunu referans olarak alan Alman medyasından Tagesschau, TURKOVAC'ı kötüledi. "Bir umut taşıyıcısı olarak Turkovac hakkında şüpheler" başlıklı bir haber yayımlayan Tagesschau, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona ile mücadelede Türk aşısı Turkovac'ı destekliyor. Ancak etkinliği hakkında şüpheler var. Bununla ilgili resmi veriler hala eksik" çarpıtmasında bulundu.

KILAVUZLARI TTB

Alakasız bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismine sık sık yer verilen haberde, TURKOVAC'ın milliyetçileri aşılamaya teşvik amacı taşıdığı öne sürüldü. Haberde, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Tabipler Birliği kaynak gösterildi. TTB üyelerinin "İlaç otoritesinin onayı tek başına etkinliği hakkında hiçbir şey söylemez" gibi yorumlarına yer verildi.