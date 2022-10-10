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Kiev merkezinde birden fazla patlama

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev merkezinde birden fazla patlama olduğunu duyurdu.

Dünya 10.10.2022, 08:58
Kiev merkezinde birden fazla patlama

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlama olduğu açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.

Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.

Ukraynalı yetkililer, bir gecede Zaporizhzhia'ya yapılan füze saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

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