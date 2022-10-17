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Kiev'e kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 ayrı patlama sesi duyuldu. Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre, Saldırıların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği bildirildi.

Dünya 17.10.2022, 09:17
Kiev'e kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 4 ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kliçko, saldırıda kullanıldığı söylenen kamikaze İHA'lardan geriye kalan parçaların fotoğrafını paylaştı, can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan saldırı nedeniyle Kiev şehir merkezinde bulunan bir binada ufak çaplı hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis çevreyi kordona alırken, vurulan binadan dumanlar yükseldi.

Kiev'deki saldırı anı AA kamerasına yansıdı. Vurulan bina çevresinde yeni kamikaze İHA'ların sesi duyuldu. Bunun üzerine bölgede bulunan güvenlik güçleri, kamikaze İHA'yı etkisiz hale getirmek için havaya ateş açtı.

Silah seslerinin ardından bölgede iki patlama sesi duyuldu. Patlamalar sırasında bölgede bulunan güvenlik güçleri, itfaiyeciler ve gazeteciler koşarak alandan uzaklaşmaya çalıştı.

Gazeteciler ve güvenlik güçleri, güvenli gördükleri bir yere sığınarak saldırıların geçmesini bekledi.

Saldırının olduğu bölgenin çevresindeki sokakları dumanlar kaplarken çevre sakinlerinden bazılarının yanlarına aldıkları birkaç eşya ile evlerinden ayrılarak başka bölgelere gittiği görüldü.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e saldırılar düzenlemişti.

#Kiev #IHA
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