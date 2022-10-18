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Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine patlama seslerinin geldiği belirtildi.

Dünya 18.10.2022, 10:19
Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu

 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.

#Kiev #Kiev Belediye Başkanı
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