Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine patlama seslerinin geldiği belirtildi.
Dünya 18.10.2022, 10:19
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.
Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.
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