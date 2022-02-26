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Kiev'de sivillerin yaşadığı bina füzeyle vuruldu

Rusya ile Ukrayna askerleri arasındaki çatışma üçüncü gününde de sürüyor. Rus ordusu Kiev'de sivillerin yaşadığı bir binayı füzeyle vurdu.

Dünya 26.02.2022, 13:40
Kiev'de sivillerin yaşadığı bina füzeyle vuruldu

Rus ordusunun girmeye çalıştığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin yaşadığı bir bina füzeyle vuruldu.

Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 3 gündür devam ediyor.

Çatışmaların Kiev çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.

Zaman zaman patlama ve siren seslerinin duyulduğu Kiev'in Lobanovskiy Mahallesi'ndeki çok katlı apartman füzeyle vuruldu.

Binanın vurulma anı kameralara yansıdı.

Vurulan binada 6 kişi yaralandı

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin basın sorumlusu Svetlana Vodolaga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın saat 08.00 sularında vurulduğunu söyledi.

Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Vodolaga, "Binanın 16 ila 20 kat arasındaki dairelerinin hasar gördüğü, 6 dairenin de tamamıyla yok edildiği tespit edildi. Binada yangın çıktı. Apartmandan 80 kişi tahliye edildi, 6 kişi yaralandı." dedi.

Ukrayna'dan "Rusya'yı izole etme" çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kiev'in Rus askeri güçleri saldırıları altında bir gece daha geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyayı, Rusya'yı izole etmeye çağırıyoruz. Rus Büyükelçilerini ülkenizden sınır dışı edin, Rusya'ya karşı petrol ambargosu uygulayın ve Rus ekonomisini yok edin. Savaş suçu işleyenleri durdurun."

Kaynak: AA
#Ukrayna #rusya #savaş #Füze
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