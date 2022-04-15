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Kiev Belediye Başkanı: Türkiye Ukrayna'nın gerçek dostu

Ukrayna'da başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusların saldırısı altındaki ülkesine verdiği destek için Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getirdi. Kliçko, "Kimin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu bu zor dönemlerde görebiliyoruz" dedi.

Dünya 15.04.2022, 14:06
Kiev Belediye Başkanı: Türkiye Ukrayna'nın gerçek dostu

Ukrayna ordusunun, nisan başında Kiev bölgesinde yeniden kontrolü sağlamasına rağmen başkent ve çevresindeki bölgelerde yoğun güvenlik tedbirleri sürüyor.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başta Türkiye olmak üzere Ukrayna'nın dost ve komşu devletlerin destekleriyle Kiev'de devam eden güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Barışı destekleyen ülkelere teşekkür ederiz"

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın zor günler yaşadığına ve bu dönemde uluslararası yardımların ülkesi için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kliçko, "Gerek Avrupa ülkeleri gerek komşu ülkeler olsun, Ukrayna'ya yönelik pozitif yaklaşımda bulunan tüm ülkelere, barışı desteklediği için çok teşekkür ederiz." dedi.

Kliçko, Ukrayna ve halkının barışı desteklediğinin ve kimseye saldırmadığının altını çizerek "Ukrayna her zaman barışı destekleyen bir ülkedir. Ukrayna halkı kimseye karşı agresif davranmadı ama bugün askeri gerilim sürüyor. Şehirlerimiz ve sivillerimize yönelik hava saldırıları sürerken bize de ülkemizi savunmaktan başka bir yol kalmadı" diye konuştu.

Ülkesinin barışın sürdürülmesini hedeflediğini vurgulayan Kliçko, Ukrayna'da yeniden huzurun sağlanmasını destekleyen herkese teşekkür etti.

Kliçko insani, tıbbi, askeri ve siyasi yardımlara ihtiyaç duyduklarını belirterek "Biz sadece kendi ailelerimizi, evlerimizi, ülkemizi değil, tüm demokratik ülkelerin desteklediği prensipleri savunuyoruz. Bölgede istikrarın sürdürülmesi, Ukrayna'da sürdürebilir siyasi ve ekonomik durumuna bağlı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye gerçek dost"

Ülkesine destek veren ülkeler arasında Türkiye'ye özelikle teşekkür etmek istediğini dile getiren Kliçko, "Türkiye’ye siyasi ve askeri alanlardaki desteklerinden dolayı çok minnettarız, bu çok önemli. Kimin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu bu zor zamanlarda görebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Kiev'de saldırı tehlikesi sürüyor"

Kliçko, Kiev bölgesinde Rus saldırıları tehlikesinin sürdüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Son haftalarda Kiev'e yönelik saldırı olmamasına rağmen tehlike sürüyor. Rusya oldukça fazla füzeye sahip ve dün Rus askerlerinin yaptığı açıklamada, başkent Kiev'e yönelik füze saldırı ve bombardıman ihtimali tam olarak dışlanmadı."

Ülkenin doğusunda ciddi çatışmaların sürdüğünü ve oradaki şehirlerde Rus saldırılarının devam ettiğini aktaran Kliçko, "Kiev'de durum biraz sakin ama bu savaş faaliyetlerinin yeniden, her an tekrarlanmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Kiev sakinlerine başkente dönme konusunda acele etmemeleri tavsiyesinde bulunan Kliçko, "Kendi imkanlarıyla (Kiev'e) dönenlere bir kez daha seslenmek istiyorum; siz risk alarak döndünüz. Rusya'nın askeri saldırıları nedeniyle şimdilik size yüzde 100 güvenlik sağlayamayız. Dönmek konusunda acele etmemenizi tavsiye ederdim." diye konuştu.

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