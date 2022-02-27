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Kiev Belediye Başkanı: Başkentte Rus birliği yok

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, "Kiev kendini savunmaya devam ediyor, başkentin içerisinde Rus birliği yok" dedi.

Dünya 27.02.2022, 16:04
Kiev Belediye Başkanı: Başkentte Rus birliği yok

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 1'i çocuk 9 sivilin de hayatını kaybettiği ya da kaybolduğunu açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile Harkov'da yoğunlaştı.

Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı için siren sesleri yeniden yükselmeye başladı. Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı. Çatışma anları TRT Haber'in canlı yayınına yansıdı.

Şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak geceyi geçirdi.

Bir süre duran patlamalar, yerel saatle 09.50'de yeniden başladı. Öncesinde ise tüm kentte sirenler çaldı.

Çatışmaların ağırlıklı olarak Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha'da gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, bir Rus zırhlı aracının ateş açtığı ve birkaç Rus birliğinin de Bucha'nın sokaklarında hareket ettiği görüldü.

"Güvenliğiniz bize bağlı"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "72 saat direniş. Dünya inanmadı. Dünya şüphe duydu. Ama biz sadece ayakta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz." dedi.

Dünyaya Rusya'dan korkulmaması gerektiğini gösterdiklerini ifade eden Reznikov, "Ukrayna'ya destek daha güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı." ifadesini kullandı.

Donbas krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

#Kiev
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