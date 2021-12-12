Kenya, bağımsızlığının 58. yılını kutladı
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da İngiltere'den bağımsızlığın 58. yılı kutlandı.
Dünya 12.12.2021, 15:09
Başkent Nairobi'deki Uhuru Bahçeleri Anıt Parkı'nda düzenlenen törene, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Kenyatta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda kişinin davet edildiği törene, askeri üniformayla katıldı.
Kenyalılara "birlik ve beraberlik" çağrısı yapan Kenyatta, "Atalarımızın bize öğrettiği gibi Kenyalılardan sorunları çözmek için bir arada olmalarını istiyoruz." dedi.
Öte yandan Kenyatta, 9 Ağustos 2022'de genel seçim yapılacağı için bağımsızlık günü kutlamalarında son kez "Devlet Başkanı" sıfatıyla bulundu.
12
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Antalyaspor
|16
|21
|11. Adana Demirspor
|15
|20
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Kayserispor
|15
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|15
|27
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|15
|23
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Athletic Bilbao
|17
|21
|11. Osasuna
|16
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Celta de Vigo
|17
|17
|14. Villarreal
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8