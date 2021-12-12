Kenya, bağımsızlığının 58. yılını kutladı

Başkent Nairobi'deki Uhuru Bahçeleri Anıt Parkı'nda düzenlenen törene, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kenyatta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda kişinin davet edildiği törene, askeri üniformayla katıldı.

Kenyalılara "birlik ve beraberlik" çağrısı yapan Kenyatta, "Atalarımızın bize öğrettiği gibi Kenyalılardan sorunları çözmek için bir arada olmalarını istiyoruz." dedi.

Öte yandan Kenyatta, 9 Ağustos 2022'de genel seçim yapılacağı için bağımsızlık günü kutlamalarında son kez "Devlet Başkanı" sıfatıyla bulundu.