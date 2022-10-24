Kazakistan'ın askeri doktrini yenilendi

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021’de Cumhurbaşkanı Tokayev'in yaptığı halka sesleniş konuşmasında, ülkenin askeri doktrinini yenileme talimatı verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin ve tehditlere karşı yanıtın hızlandırılmasının devlet için önem taşıyan öncelikler olması gerektiğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Söz konusu yenilenen askeri doktrinde güvenliği etkileyen modern faktörlerin dikkate alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin muharebe potansiyelini artırmak için özel harekat güçlerinin geliştirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra doktrin, devletin yeni tehdit ve risklere yeterli düzeyde yanıt verebilmesi için askeri potansiyelini artırmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin yenilenen askeri doktrininin Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.