Kazakistan ile Özbekistan arasında kritik imza!

Mirziyoyev, Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında başkent Nur Sultan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazak mevkidaşı Tokayev tarafından törenle karşılandı.

Liderler, baş başa görüşmenin ardından heyetleriyle genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, söz konusu ziyaretin Kazak-Özbek iş birliğini niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kazakistan ile Özbekistan'ın, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşturulması dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemin birçok meselesinde ortak bir vizyona sahip olduklarını aktaran Tokayev, "Ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinde benzeri görülmemiş bir ilerleme kaydedildi. Bu yılın 10 ayında ikili ticaret hacmi yüzde 30 artarak 3 milyar doları aştı. Biz kısa zamanda bu rakamı 5 milyar dolara, ardından 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Devletlerarası konsey önerisi

Tokayev, görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri müttefiklik düzeyine yükseltme konusunda ortak karar aldıklarını belirterek, "Bugün devletlerimiz arasındaki ilişkilerin statüsünü ittifak düzeyine çıkarma konusunda bir anlaşmaya vardık. Bu, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tamamen yeni bir niteliksel düzeye taşıyor. Müttefiklik ilişkilerinin özel yükümlülükleri vardır. Bu bağlamda benim tarafımdan devletlerarası konseyin oluşturulması önerisi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev de Kazakistan ile kurdukları özel kardeşlik ilişkilerini çok değerli gördüklerinin altını çizerek, "Biz çok yönlü iş birliğimizin güncel konulardaki çıkarların benzerliğini ve pozisyonların ortaklığını bir kere daha teyit ettik." dedi.

Tokayev ve Mirziyoyev, görüşmelerin ardından Kazakistan ile Özbekistan arasındaki ilişkileri müttefiklik düzeye çıkarmayı öngören devletlerarası deklarasyonu imzaladı.

Daha sonra liderlerin katılımıyla iki ülkenin ilgili kurumları arasında suçlu iadesi, afet, uzay, elektrik, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliği anlaşmalarının yanı sıra Orta Asya Uluslararası Sanayi Merkezi’nin kurulması, Türkistan-Çimkent-Taşkent güzergahında hızlı tren hattı ve Kızılorda-Üçkuduk arasında otoban inşası projelerine ilişkin ortak eylem planları imzalandı.