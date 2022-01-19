Kazakistan'a yeni Savunma Bakanı
Kazakistan'da Savunma Bakanlığına Ruslan Jaksılıkov'un getirildiği bildirildi.
Dünya 19.01.2022, 13:11
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Murat Bektanov Savunma Bakanlığı görevinden alındı.
Tokayev, ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak en son İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Ruslan Jaksılıkov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
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