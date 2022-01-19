Kazakistan'a yeni Savunma Bakanı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Murat Bektanov Savunma Bakanlığı görevinden alındı.

Tokayev, ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak en son İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Ruslan Jaksılıkov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.