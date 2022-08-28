Kazak sanatçı çaldığı kopuzla ülkesini tanıtıyor
En eski Türk çalgısı Kopuz'u ile ülkesi Kazakistan'ı dünyaya tanıtıyor. Kazak Sanatçı Akyerke Tajibayeva kopuzla çaldığı eserleri sosyal medya üzerinden paylaşıyor, dinleyenlerin büyük beğenisini topluyor.
Kopuz, Türklerin en eski milli çalgısı. Ancak geçen zamanla giderek tanınırlığı azalıyor.
Kazak sanatçı Akyerke Tajibayeva, hem Kazkistan'ı hem de kopuzu sosyal medya üzerinden dünyaya tanıtıyor.
8 yaşından bu yana müzik eğitimi alan Tajibayeva, Kazakistan'ın turistik yerlerinde kopuz çalarak yaptığı çekimleri sosyal medyada paylaşıyor.
"Sadece geleneksel değil, modern besteler de icra ediyorum. Hem kopuzu hem Kazakistan'ı tanıtmak için ülkenin en tanınan şehirleri ve turistik yerlerinde çekim yapıyoruz. İzleyicilerden güzel tepkiler alıyorum.”
"Türkiye'de çok sayıda hayranım var"
Türkiye'ye 12 yaşında 23 Nisan kutlamaları için ilk kez gelen Tajibayeva, Anadolu Türkülerini de kopuzuyla çalmaktan büyük keyif alıyor.
"Türkiye'de çok sayıda hayranım var. Türküleri seslendirmemi isteyenler, sosyal medya üzerinden taleplerini iletiyorlar. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de çekim yapmayı planlıyorum."
Tajibayeva, daha önce defalarca konser verdiği Türkiye'yi ikinci vatanı olarak görüyor.
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