Katolik Kilisesi'nde grup sex skandalı: Rahibe her şeyi itiraf etti
Papa’ya yakın olduğu iddia edilen 68 yaşındaki rahip Marko Ivan Rupnik, bir rahibeyi üçlü sekse zorlamak ve iki kez de pornografik film izlemek için baskı yapmakla suçlanıyor. 58 yaşındaki eski rahibe, 1994’ten bu yana bildirdiği şikayetlerin dikkate alınmadığını iddia etti.
Katolik Kilisesi’nde yaşanan cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adı güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan eski bir rahibe, 1987-1994 yılları arasında Slovenya’daki bir manastırda yöneticilik yapan Marko Ivan Rupnik adlı rahibi, ruhani konumunu kullanarak kendisini grup seks yapmak ve porno izlemeye zorlamakla suçladı.
Eski rahibe, Pazar günü İtalyan haber ajansı Domani‘ye yaptığı açıklamada, “Peder Marko, yavaş ve tatlı bir şekilde psikolojik ve ruhsal dünyama girmeye başladı, belirsizliklerimi ve kırılganlığımı sömürdü ve beni kendisiyle cinsel deneyimlere itmek için Tanrı ile olan ilişkimi kullandı” ifadelerini kullandı.
Rahibenin suçlamalarından biri de rahibin kendisine, başka bir rahibenin de dahil olduğu “üçlü seks” yapmaları halinde, Hristiyanlıkta “baba, oğul ve kutsal ruh” şeklinde ifade etti.
“ÜÇLÜ SEKS” TALEBİ
Eski rahibe, pazar günü İtalyan haber ajansı Domani'ye yaptığı açıklamada, "Peder Marko, yavaş ve tatlı bir şekilde psikolojik ve ruhsal dünyama girmeye başladı, belirsizliklerimi ve kırılganlığımı sömürdü ve beni kendisiyle cinsel deneyimlere itmek için Tanrı ile olan ilişkimi kullandı" dedi.
Rahibe, bir başka suçlamasında ise, rahibin kendisine, başka bir rahibenin de dahil olduğu, "üçlü seks" yapmaları halinde, Hristiyanlıkta, "baba, oğul ve kutsal ruh" şeklinde ifade edilen, "kutsal üçleme"yi tamamlayacaklarını söylediğini dile getirdi.
AFOROZ İDDİASI
Öte yandan rahibe, Rupnik'i daha önce ihbar etmeye çalıştığını ancak her seferinde kilisedeki üstleri tarafından engellendiğini öne sürdü.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Rupnik, Mayıs 2020'de bir kadını kendisiyle seks yaptığı için günah çıkartmaya zorladığı gerekçesiyle aforoz edilmiş, ancak aynı ay içinde tövbe etmesiyle aforozu kaldırılmış.
Kaynak: Odatv.com
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