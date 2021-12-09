Kaşıkçı cinayeti: Fransa yanlış kişiyi gözaltına aldı
Fransa'nın gözaltı skandalı gündemde yer alıyor. Paris yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şüphelilerden birinin gözaltına alındığını duyurdu. Riyad yönetimi ise "O adam zaten cezaevinde" uyarısında bulundu.
Fransa'nın gündeminde yanlış gözaltı haberi yer alıyor. Tüm dünya Kaşıkçı cinayetinin faillerinin gözaltına alınmasını merakla beklerken, Fransa'dan önemli bir haber geldi.
Sanıklardan Halid el Uteybi'nin Paris'ten Riyad'a seyahat etmeye çalışırken yakalandığı duyuruldu.
İsim benzerliği
Suudi Arabistan'ın Riyad Büyükelçiliği, Uteybi'nin Suudi Arabistan'da cezaevinde olduğunu, isim benzerliği nedeniyle bu olayın yaşandığını açıkladı.
Fransa sessizliğini korurken, pek çok kesimden olaya ilişkin yorum geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard da sanığın gözaltına alınmasına dair "olumlu bir adım" değerlendirmesinde bulundu.
Gerçek, 24 saat sonra ortaya çıktı.
"Fransa yanlış kişiyi gözaltına aldı"
Paris Başsavcılığı "Arama emri, gözaltına alınan kişi için çıkarılmamış." açıklamasını yaptı.
Fransız yetkililer gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.
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