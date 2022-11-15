Karayipler ülkesi Haiti'de 2 bakan görevden alındı

Bölge basınında çıkan habere göre, Adalet Başkanı Berto Dorce, İçişleri Bakanı Liszt Quitel ve üst düzey hükümet yetkilisi Jacques Lafontant, Henry'nin talimatıyla görevlerinden azledildi.

Hükümet sözcülüğünden, Henry'nin neden böyle bir karar aldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkede, Temmuz 2021'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'in suikast sonucu öldürülmesinden bu yana 5 adalet bakanı değişti.

ABD ve Kanada, 4 Kasım'da Haiti Senatosu Başkanı Joseph Lambert ve eşi ile Haitili bir politikacıyı, yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan hakları ihlallerinden dolayı yaptırım listesine almıştı.

Haiti'de şiddet ve kriz

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe yönelik protestolar, hükümetin 11 Eylül'de akaryakıt yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılmış ve şiddeti artmıştı.

Gösteriler, 14 Eylül'de başkent Port-au-Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmış, göstericiler Başbakan Henry'yi istifaya çağırmıştı.

Protestocuları destekleyenler ile hükümet yanlısı çeteler arası mücadelenin de mevcut gidişat üzerinde etkisinin olduğu biliniyor.

"Barbecue" lakabıyla bilinen Haiti'nin önde gelen çete elebaşlarından Jimmy Cherizier, eylülde Port-au-Prince'te düzenlediği gösteride, "Haiti'nin yoksullarının Başbakan Henry'i görevden alması gerektiğini" söylemişti.

Cherizier, gösteriden yaptığı videolu paylaşımda "Gerçek çeteler ve gerçek haydutlar takım elbise giyenlerdir." diyerek "sistemi devirme" çağrısı yapmıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.