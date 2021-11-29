Karantinadan kaçan 'omicron'lu çifte askeri operasyon

Hollanda'da Omicron türü taşıyıcı olduğundan şüphelenilen ve karantina otelinden kaçan evli bir çift, uçakları havalanmak üzereyken Hollanda askeri polisi tarafından uçaktan indirildi.

Hollanda silahlı kuvvetleri, Amsterdam'ın Schiphol Havalimanı'ndan İspanya'ya 'akşam 18:00 civarında hareket edecek uçakta yapılan operasyonu doğruladı.

Gözaltına alınan çiftin kimlikleri açıklanmadı ve enfekte olup olmadıkları veya önlem olarak karantinada tutulup tutulmadıkları belli değil.

Ordu, onları başka bir karantina tesisine gönderilmek üzere sağlık görevlilerine teslim etti.

Havayolu yolcuları arasında bir düzineden fazla yeni Omicron COVID-19 varyantı vakasının keşfedilmesinden sonra, 27 AB üyesinin tamamı 7 Güney Afrika ülkesinden seyahati geçici olarak yasaklamayı kabul etti.