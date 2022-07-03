Karakalpakistan’da OHAL ilan edildi
Özbekistan'da Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde olağanüstü hal ilan edildi. Özerk cumhuriyetin statüsünün değiştirilmesi teklifi üzerine bölgede protestolar başlamıştı.
Özbekistan'da Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsünün değiştirilmesi yönünde gündeme gelen teklifler bölgeyi karıştırdı.
Değişikliğe karşı çıkan gruplar protesto gösterileri düzenledi.
Yetkililer, yanlış anlaşılma olduğu yönündeki açıklamalar da gerilimin düşmesine yetmeyince Karakalpakistan bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.
OHAL bir ay sürecek
Karar uyarınca Karakalpakistan genelinde saat 21.00’den 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Bölgeye giriş-çıkış ile bölge halkının hareket özgürlüğü kısıtlanacak. Spor ve eğlence dahil toplu etkinlikler yapılamayacak. Olağanüstü hal 2 Ağustos'a kadar devam edecek.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan'ın merkezi Nukus şehrine gitti, bölgenin kanaat önderleriyle görüştü.
Mirziyoyev, halkın görüşleri doğrultusunda, Karakalpakistan’ın statüsüyle ilgili anayasa maddelerinin değiştirilmeyeceğini açıkladı.
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