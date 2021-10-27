Karabağ dünyaya açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan’da, Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü Faz 1’in temelini attı. Fuzuli Havalimanı’nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan ve Aliyev, Zengilan iline geçerek tarım uygulama alanlarını ziyaret etti.

İki ülkenin cumhurbaşkanı, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan’da hayata geçirilen Dost Agropark’ta incelemelerde bulundu.

Karabağ savaşı şehitleri anısına yapılacak anıt alanına geçen cumhurbaşkanları, 29 Zengilanlı şehidin anısına 29 servi ağacının yanı sıra diğer şehitler için de ağaç dikti.

Alanda, uzaktan kumandalı mayın temizleme araçları Dost Kahraman aparatlarını kullanan cumhurbaşkanları, butona basarak kampüste inşa edilen ilk yapının da temelini attı. Cumhurbaşkanlarının talimatıyla alandaki makineler Agropark’a ilk tohumları serpti.

ZENGUZAR KORİDORU MASADA

İki lider, heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. Görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Görüşmelerde Zenguzar Koridorunun açılması için ortak görüş dile getirilirken, başta enerji ve savunma projeleri olmak üzere birçok başlık ele alındı.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR’A SAYGI

Temel atma töreninin yapıldığı alanda, 18 Ekim’de hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın fotoğrafı da yer aldı. Fotoğrafın altında “Karabağ Zaferi’ne sağladığı katkılardan ötürü Karabağ Nişanı alan Sayın Özdemir Bayraktar’ı saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Geleceğe imza attılar

İki lider, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli- Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yolu inşaatı temel atma törenine katıldı. Erdoğan ve Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni, kapsül içinde temele attı. Metinde, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Horadiz-Cebrayıl-Zengilad-Ağbend (Zengezur Koridoru) otoyolunun temeli atılmıştır. 26 Ekim 2021” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan Türk dünyası için çok önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Füzuli Havalimanın açılışında beraber katılmamız, birliğimizi ve kardeşliğimizi gösteriyor. Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir” dedi. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ile ilgili “Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir” dedi. Erdoğan, Füzuli’de yapılan imar çalışmalarına değinerek, “Bölgenin imarından alınan mesafe gurur ve umut vericidir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan’a destek olmaya devam edeceğini söyledi.