"Kaptan Kirk"ün uzay yolculuğu ertelendi
Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracı ile uzaya çıkması beklenen aktör William Shatner'in uzay yolculuğu rüzgar nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi.
Dünya 11.10.2021, 08:33
ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracının, "Star Trek" filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner ile yapacağı uzay yolculuğu hava koşulları nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi.
Blue Origin'den yapılan açıklamada, 12 Ekim'de havanın rüzgarlı olmasının beklendiği, bu nedenle New Shepard'ın uzaya fırlatılma tarihinin 13 Ekim'e alındığı belirtildi.
90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak.
Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.
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