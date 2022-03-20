Kapıkule Sınır Kapısı'nda 119 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste yapılan aramada 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.
Dünya 20.03.2022, 10:12
Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan G.S idaresindeki otobüs, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi.
Boş olarak girdiği beyan edilen araçta yoğunluk tespit edilmesinin ardından narkotik köpeklerinin yardımıyla detaylı arama yapıldı.
Araç içerisinde gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Sürücü G.S. gözaltına alındı.
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