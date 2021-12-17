Kanye West: Bir yıl içinde evsiz kalacağım

Kanye West, neden "bir yıl içinde evsiz kalmayı" beklediğini açıkladı.

Yakın zamanda adını Ye olarak değiştiren rapçi, yeni röportajında "kapitalist düzenin" toplumu öldürdüğüne inandığını belirterek, "Bunu değiştirmenin zamanı geldi" diye ekledi.

Bundan esinlenerek "sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini" belirten West "bir yıl içinde evsiz kalacağını" söyledi.

032c'nin son sayısında "Bu kimsesizler evini inşa ediyoruz ve bu herkesin gidebileceği bir yer olacak" dedi.

Sanatçı komünü gibi olmalı. Besinler her zaman bulunabilmeli.

Yakın zamanda rapçinin Los Angeles'taki evsizlikle mücadeleye destek vermeyi planladığı, bunun için kendi şirketlerini kullanarak ihtiyacı olanlara eğitim ve barınma sağlanmasına katkı vereceği bildirilmişti.

Geçen hafta sanatçı arkadaşı Drake'le birlikte verdiği yardım konseri sırasında West, eşi Kim Kardashian'la barışma arzusunu tekrarlamış görünüyordu.

Fakat West'in aleni teklifine rağmen Kardashian, rapçiden boşanma arzusunu yineledi.

West'in en son albümü Donda, önceki aylarda piyasaya sürülmüştü.