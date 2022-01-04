Kanada, Ukrayna uçağını düşüren İran'ı tazminata mahkum etti
Kanada yargısı, 2020 yılında Ukrayna uçağını düşüren İran'ı, 107 milyon dolar tazminata mahkum etti. İran'ın fırlattığı iki füzeyle vurulan yolcu uçağında, 63'ü Kanada vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'ın iki yıl önce düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşından altısının varislerinin açtığı davada karar açıklandı.
Yargıç, altı kurbanın varislerine 100 milyon dolarlık cezai tazminat ödenmesine hükmetti.
Aile üyelerine rehberlik, bakım ve arkadaşlık kaybı için 1 milyon dolar, yaşanan travma için de 6 milyon dolar manevi tazminat ödenecek.
63 Kanada vatandaşı hayatını kaybetmişti
Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 8 Ocak 2020'de Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
Uçakta hayatını kaybedenler arasında 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.
İranlı yetkililer, önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmedi. İran Genelkurmay Başkanlığı daha sonra felaketle ilgili bir açıklama yaptı.
Ukrayna uçağının hassas askeri bir noktanın üzerinden geçerken insani hata sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü itiraf etti.
İran, olaydan hayatını kaybedenlerin ailelerine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.
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