Kanada'dan vatandaşlarını uyardı: "Ukrayna'ya seyahat etmeyin"
Kanada hükümeti, Rusya'nın "saldırgan" tutumuna dikkat çekerek, vatandaşlarını Ukrayna'ya zorunlu olmayan seyahatlere karşı uyardı.
Dünya 17.01.2022, 08:37
Kanada hükümeti, Rusya'nın "saldırgan" tutumuna dikkat çekerek, vatandaşlarını Ukrayna'ya zorunlu olmayan seyahatlere karşı uyardı.
Kanada, Ukrayna'ya seyahat için risk durumunu güncelledi.
Hükümetten yapılan açıklamada, zorunlu olmayan haller dışında bu ülkeye gidilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.
Söz konusu tavsiyeye Rusya'nın "saldırgan" politikaları ve askeri yığınakları gerekçe gösterildi.
ABD de aralık ayından itibaren vatandaşlarını "Rusya'dan gelen artan tehditler nedeniyle (Ukrayna'ya) seyahati yeniden gözden geçirmeye" çağırmıştı.
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