Kanada'da bıçaklı saldırı: 11 ölü

32 yaşındaki Myles Sanderson, 7 Eylül'de bir otoyolda tutuklandıktan sonra öldü.

Polis, Sanderson'ın tutuklanmadan kısa bir süre önce hap içtiğini ve aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü söyledi.

31 yaşındaki erkek kardeşi Damien, birkaç gün önce ölü bulundu.

Saldırıda, yerli bir topluluk olan James Smith Cree Nation'dan dokuz kişi de dahil olmak üzere on kişi daha öldürüldü.

Şiddet, kitlesel cinayetlerin nadir görüldüğü Kanada'yı şok etti ve olayların nedeni ve zaman çizelgesi hakkında birçok soru kaldı.

Kardeşi cinayet hazırlıklarına yardım etti

4 Eylül'de Kanada'nın İşçi Bayramı hafta sonu boyunca ortaya çıkan cinayetler, Sanderson kardeşler için büyük bir insan avına yol açtı.

Saskatchewan Kanada Atlı Polisi (RCMP), "olaya neyin neden olduğunu asla bilemeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Saskatchewan RCMP komutanı Rhonda Blackmore, her iki kardeşin de 3 Eylül'de saldırının arifesinde toplumda aktif olarak uyuşturucu ticareti yaptığını ve aynı gün içinde üç şiddetli kavgaya karıştığını söyledi.

Bayan Blackmore'a göre, her iki erkek kardeş de cinayetler için "ilk planlama ve hazırlıklara" dahil oldu.

Ancak belirsiz kalan nedenlerle "Damien, Myles Sanderson tarafından öldürüldü" denildi.