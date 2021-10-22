Kaçak avcı fil tarafından ezilerek öldürüldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü safari merkezlerinden Kruger Milli Parkı'nda bir kaçak avcının fil tarafından ezilerek öldürüldüğü bildirildi.
Dünya 22.10.2021, 23:50 22.10.2021, 23:52
Kruger Milli Parkı'ndan yapılan açıklamada, parkın girişe izin verilmeyen bölgelerinden Stolznek'te fil saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş bir kaçak avcının cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğü tespit edilen maktulün cesedinin suç ortakları tarafından geride bırakılmış olabileceği ifade edildi.
Maktülün kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Krugger Park'ında geçen yıl bir kaçak avcı, aslan saldırısında hayatını kaybetmişti.
Aslanlar tarafından parçalanan avcının yalnızca kafatası bulunmuştu.
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|10
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|12. Kayserispor
|9
|11
|13. Gaziantep FK
|9
|11
|14. Sivasspor
|9
|10
|15. Başakşehir
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
|2. Ümraniye
|9
|21
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|9
|18
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|10
|9
|15. Manisa FK
|10
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Brentford
|8
|12
|11. Wolverhampton
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2