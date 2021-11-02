Kabil'deki askeri hastaneye bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.
Dünya 02.11.2021, 13:13
Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.
Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.
Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.
Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
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